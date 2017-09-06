В Свердловской области поймали водителя фуры, который насмерть сбил мотоциклиста

ДТП произошло 2 недели назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017

Полиция Первоуральска нашла виновника смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Пермь, сообщает МВД. Напомним, что 24 августа грузовик, поворачивая налево в сторону города Дегтярска, допустил столкновение с мотоциклистом.

Мужчина погиб на месте, а водитель фуры скрылся.

– Полицейские проверили более десятка различных предприятий, изучены материалы с камер видеонаблюдения, осмотрено более 100 единиц большегрузного транспорта, опрошено огромное количество вероятных свидетелей ДТП, – сообщили в пресс-службе областного МВД.

Виновником оказался уроженец Красноуфимска. Он уже был судим за смертельное ДТП: в 2005 году он сбил пенсионерку, а в 1991 году отбывал срок за хулиганство.

По его словам, он не сразу понял, что сбил мотоциклиста, а потом решил скрыться с места ЧП.

Расследование уголовного дела продолжается.

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