В Свердловской области поймали водителя фуры, который насмерть сбил мотоциклиста

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.09.2017
Полиция Первоуральска нашла виновника смертельной аварии на трассе Екатеринбург-Пермь, сообщает МВД. Напомним, что 24 августа грузовик, поворачивая налево в сторону города Дегтярска, допустил столкновение с мотоциклистом.
Мужчина погиб на месте, а водитель фуры скрылся.
– Полицейские проверили более десятка различных предприятий, изучены материалы с камер видеонаблюдения, осмотрено более 100 единиц большегрузного транспорта, опрошено огромное количество вероятных свидетелей ДТП, – сообщили в пресс-службе областного МВД.
Виновником оказался уроженец Красноуфимска. Он уже был судим за смертельное ДТП: в 2005 году он сбил пенсионерку, а в 1991 году отбывал срок за хулиганство.
По его словам, он не сразу понял, что сбил мотоциклиста, а потом решил скрыться с места ЧП.
Расследование уголовного дела продолжается.
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