Стали известны сроки открытия движения на улице Мамина-Сибиряка

После завершения работ у автомобилистов появится еще один вариант объезда Макаровского моста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.10.2017

В администрации Екатеринбурга назвали сроки завершения работ на улице Мамина-Сибиряка, на которой меняют теплосети.

Сейчас закрыты перекрестки с улицами Азина и Первомайской. Полностью открыть движения для автомобилистов планируют 10 октября.

После этого у водителей появится еще один путь для объезда Макаровского моста, который с сегодняшнего дня закрыли до 23 октября. Сейчас улицу Мамина-Сибиряка предлагают по Восточной и Луначарского.

Напомним, что несколько недель назад в сети появлялась информация о сорванных сроках работ на перекрестке с Первомайской.

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