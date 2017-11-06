В Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись два трамвая

Авария произошла на перекрестке Радищева - Московской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

Ранним утром в Екатеринбурге на пересечении улиц Радищева – Московской столкнулись два трамвая. Необычная авария произошла, когда один из вагонов совершал поворот, и, по всей видимости, съехал с рельс.

По словам очевидца ДТП Никиты Хомякова, пассажиров обоих трамваев высадили, после чего движение было парализовано на 10-15 минут, и участники аварии разъехались.

В соцсетях с юмором отнеслись к столкновению. "На встречку вышел, не посмотрев", "У них любовь", "Свернул с рельсов, проехал 300 метров, врезался в другой трамвай" – пишут участники группы "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург".

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