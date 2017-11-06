В Свердловской области ищут очевидцев ДТП, в котором погибла женщина

Пенсионерка попала под колеса иномарки вечером 6 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 07.11.2017

В Свердловской области иномарка сбила пенсионерку. Женщина погибла на месте, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла около шести часов вечера 6 ноября, в понедельник. 44-летний водитель автомобиля Vortex Tingo сбил пенсионерку на 19-м километре трассы Богданович - Покровское в Каменском городском округе. Мужчина ехал со стороны села Покровского в сторону Богдановича.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Автоинспекция Каменска-Уральского обращается ко всем, кто стал очевидцем или обладает информацией об обстоятельсвах ДТП, с просьбой сообщить информацию в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» по телефону: (3439) 32-35-93 (круглосуточно).