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Авария на трамвайных путях парализовала движение транспорта в центре Екатеринбурга

Авария на трамвайных путях парализовала движение транспорта в центре Екатеринбурга
16+
Фото: соцсети
Трамваи встали на линии в обе стороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге 8 апреля на улице 8 Марта возле ТРЦ «Гринвич» столкнулись два легковых автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы. 
 
Две иномарки столкнулись лоб в лоб прямо на трамвайных путях, из-за чего на улице начала скапливаться серьезная пробка, трамваи встали на линии в обе стороны. К счастью, в аварии никто не пострадал. 
 
По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице 8 Марта в районе аварии серьезно затруднено движение транспорта - скорость автомобилей на участке от улицы Куйбышева до Радищева не превышает семи километров в час. В целом скорость транспорта на улице - не более 15 километров в час.
  • 6 апреля в центре Екатеринбурга пьяный водитель иномарки устроил тройное ДТП с троллейбусом, пострадала женщина.
 
Маша Шмурыгина, 08.04.2017, 19:22
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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