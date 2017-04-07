Авария на трамвайных путях парализовала движение транспорта в центре Екатеринбурга

Трамваи встали на линии в обе стороны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017

В Екатеринбурге 8 апреля на улице 8 Марта возле ТРЦ «Гринвич» столкнулись два легковых автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы.

Две иномарки столкнулись лоб в лоб прямо на трамвайных путях, из-за чего на улице начала скапливаться серьезная пробка, трамваи встали на линии в обе стороны. К счастью, в аварии никто не пострадал.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на улице 8 Марта в районе аварии серьезно затруднено движение транспорта - скорость автомобилей на участке от улицы Куйбышева до Радищева не превышает семи километров в час. В целом скорость транспорта на улице - не более 15 километров в час.