Пьяный свердловчанин угнал лесовоз и врезался в жилой дом, повредив газопровод

В результате аварии без газа остались 37 частных домов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.04.2017
В Ревде 7 апреля пьяный местный житель на угнанном лесовозе врезался в жилой дом, повредив газопровод, сообщили в пресс-службе компании «Газэкс».
Мужчина угнал грузовик «Урал» около пяти часов утра. На повороте пьяный водитель не справился с управлением, снес забор, врезался в припаркованный у дома «Форд», а затем врезался в сам дом, повредив при этом газопровод.
Хозяевам дома пришлось самостоятельно вытаскивать из лесовоза, так как он был настолько пьян, что не мог выйти сам. В салоне грузовика он был не один - его пассажир после ДТП сбежал. Виновника аварии увезли в отделение полиции. Прибывший на место ДТП владелец лесовоза заявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы.
- Грузовик повредил четыре метра газопровода, из-за чего без газа остались 37 жилых домов. Для восстановления трубы на место ЧП выезжали сотрудники газовой службы. Затраты на ремонт придется возмещать виновнику аварии.