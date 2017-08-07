На окраине Сортировки столкнулись легковушка и пассажирский «Богдан»

ДТП случилось на перекрестке улиц Монтажной и Расточной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Во вторник днем на окраине Сортировочного района в Екатеринбурге случилось ДТП с участием пассажирского автобуса "Богдан". Как НАШЕЙ рассказали в пресс-службе городского ГИБДД, авария случилась на перекрестке улиц Монтажной и Расточной.

На фотографии, опубликованной в сообществе "Инцидент Екатеринбург", видно, что Kia Rio врезалась в автобус в районе правого заднего колеса. Основные повреждения пришлись на легковой автомобиль – у него сильно смята передняя часть.

– Пострадавших людей в результате ДТП нет, только "железо". Прибывшие сотрудники ГИБДД помогли составить схему аварии, – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Были ли в момент аварии пассажиры в автобусе, неизвестно.

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