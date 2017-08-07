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Под Белояркой загорелся междугородний автобус

Под Белояркой загорелся междугородний автобус
16+
Фото: ГИБДД Свердловской области
Он направлялся из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

Сегодня днем загорелся рейсовый автобус, выполняющий рейс Каменск-Уральский – Екатеринбург.

Водитель быстро высадил пассажиров и своими силами потушил пламя.

– В моторном отсеке автобуса произошло короткое замыкание. Благодаря правильным действиям водителя никто из десяти пассажиров не пострадал. На место выезжала одна пожарная машина, но тушить пожар сотрудникам МЧС не пришлось. После поломки автобус уже не мог продолжать движение, – рассказали "Нашей Газете" в областном МЧС.

Добавим, что ЧП произошло в 14.00 часов во время остановки в селе Златогорово Белоярского района.

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Олег Галимов, 08.08.2017, 17:32
Тэги: Новости дня, Авто, Пожар
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