Под Белояркой загорелся междугородний автобус

Он направлялся из Каменска-Уральского в Екатеринбург.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
Сегодня днем загорелся рейсовый автобус, выполняющий рейс Каменск-Уральский – Екатеринбург.
Водитель быстро высадил пассажиров и своими силами потушил пламя.
– В моторном отсеке автобуса произошло короткое замыкание. Благодаря правильным действиям водителя никто из десяти пассажиров не пострадал. На место выезжала одна пожарная машина, но тушить пожар сотрудникам МЧС не пришлось. После поломки автобус уже не мог продолжать движение, – рассказали "Нашей Газете" в областном МЧС.
Добавим, что ЧП произошло в 14.00 часов во время остановки в селе Златогорово Белоярского района.
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