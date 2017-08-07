В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем

Его пассажиры попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В понедельник вечером, 7 августа, в Екатеринбурге на Лучистой иномарка Toyota Vista вылетела с дороги. В аварии погиб водитель, двое пассажиров доставлены в реанимацию. Как оказалось, машина была в угоне, уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.

ДТП произошло в 18 часов. Водитель автомобиля Toyota Vista 1972 года рождения не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет на большой скорости.

– Мужчина вылетел через стекло на дорогу и получил серьезные травмы, он умер до приезда скорой. Пассажиров автомобиля, 45-летнюю женщину и 41-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в клиническую больницу №24, они в реанимации, – уточнили в ГИБДД.