В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем

Его пассажиры попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017
В понедельник вечером, 7 августа, в Екатеринбурге на Лучистой иномарка Toyota Vista вылетела с дороги. В аварии погиб водитель, двое пассажиров доставлены в реанимацию. Как оказалось, машина была в угоне, уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.
ДТП произошло в 18 часов. Водитель автомобиля Toyota Vista 1972 года рождения не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет на большой скорости.
– Мужчина вылетел через стекло на дорогу и получил серьезные травмы, он умер до приезда скорой. Пассажиров автомобиля, 45-летнюю женщину и 41-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в клиническую больницу №24, они в реанимации, – уточнили в ГИБДД.
- Как оказалось, буквально накануне ЧП иномарку угнали. Владельцы с заявлением обратились в отдел полиции №12. Они также приезжали на место аварии.
- Точные обстоятельства ДТП будут установлены после проверки.