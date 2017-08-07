Наверх
Тест "Кто вы - котенок, котик или котище" ко Всемирному дню кошек
09:30, сегодня
Здание бывшего ресторана "Харбин" продается за 220 миллионов рублей: снести его не удалось
09:20, сегодня
В Свердловской области семью должников замуровали в квартире
09:19, сегодня
В Екатеринбурге обновят дом Метенкова и корпус больницы Миславского
08:55, сегодня
Группа ВТБ запускает эквайринг Alipay в России
В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем
08:42, сегодня
В Екатеринбурге годовалую дочь вегетарианцев госпитализировали с истощением
08:13, сегодня1
Гроза закончилась: главу Следкома Свердловской области восстановили в должности после скандала с "борзым директором"
20:48, 07.08.2017
Как выбрать качественную стальную дверь?
В Екатеринбурге задержали педофила, который терроризировал в соцсетях школьницу-инвалида
20:26, 07.08.20172
Долг екатеринбуржцев за услуги ЖКХ превышает 4,6 миллиарда рублей
19:53, 07.08.20171
В Североуральске нашли тело утонувшего школьника
19:15, 07.08.2017
В Екатеринбурге возбудили дело против мужчины, приковавшего свою жену наручниками к батарее
19:14, 07.08.20171
В следующем году в Екатеринбурге вновь пройдет марафон "Европа-Азия"
18:45, 07.08.2017
В медучреждениях Екатеринбурга появятся электронные очереди
18:17, 07.08.2017
В Свердловской области полицейский спас отца троих детей из горящего автомобиля
17:36, 07.08.2017
"Ребенок сам ударился головой о пеленальник". НАША узнала версию врача, уронившего 22-дневного малыша в Екатеринбурге
16:57, 07.08.20172
В Свердловской области ожидается сильный ветер
16:53, 07.08.20171
В День города в Екатеринбурге состоится спортивная феерия
16:50, 07.08.2017
В Екатеринбурге возле Южного автовокзала заметили крупную змею
16:41, 07.08.2017
Уральский открытый фестиваль российского кино: первые подробности
16:41, 07.08.2017
Спецкомиссия рассмотрит работу арбитра матча "Краснодар" -"Урал"
16:31, 07.08.2017
В Екатеринбурге отремонтируют тринадцать школ
15:57, 07.08.2017
"Ссадину даже не пришлось обрабатывать": в Екатеринбурге главврач поликлиники рассказала о травме младенца
15:40, 07.08.20172
Выплаты по ОСАГО увеличат до 2 миллионов рублей
15:35, 07.08.2017
Путин поручил сделать похороны доступнее для россиян
15:03, 07.08.20177
Список перекрытий на День города в Екатеринбурге
14:30, 07.08.2017
Водитель без прав погиб в ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург – Тюмень
14:26, 07.08.2017
На вокзале Екатеринбурга пассажира ударили кирпичом по голове и ограбили
13:55, 07.08.2017
В Свердловской области город Богданович остался без мэра
13:30, 07.08.2017
Екатеринбуржец едва не умер от укуса гадюки из-за отсутствия сыворотки в больницах
13:29, 07.08.20172
В Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по карате
12:49, 07.08.2017
Мать и дочь погибли во время пожара в Свердловской области
12:37, 07.08.20171
На лбу у ребенка ссадина: в Екатеринбурге медики поставили диагноз девочке с разбитой головой
12:27, 07.08.20172
В Нижнем Тагиле в жилом доме обрушился потолок
12:23, 07.08.2017
В "Водоканале" Екатеринбурга рассказали, в каком районе самая чистая вода
12:15, 07.08.2017
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
12:14, 07.08.2017
Три девушки пострадали в ДТП на Уралмаше
12:11, 07.08.2017
Пытался проскочить на красный: в Екатеринбурге Nissan врезался в Opel Astra, пострадали двое
11:38, 07.08.2017
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
11:06, 07.08.20171
Под Артемовским насмерть разбился водитель "пятнадцатой"
10:58, 07.08.20171
Коммунальщиков оштрафовали на миллион рублей за потоп в квартире екатеринбуржца
10:57, 07.08.20171
В Кольцово на пять часов задержали рейс в Турцию
10:16, 07.08.2017
Свердловские стройотряды задействуют для подготовки к ЭКСПО-2025
09:47, 07.08.2017
Ирбитское предприятие загрязняло реку Ница
09:21, 07.08.20171
"Урал" упустил победу над "Краснодаром" на последних минутах матча
08:44, 07.08.2017
Над Екатеринбургом взойдет "кровавая" Луна
08:37, 07.08.2017
На Эльмаше муж приковал жену к батарее и избил
08:24, 07.08.20171
Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года
08:00, 07.08.2017
Лето закончилось: прогноз погоды в Екатеринбурге на следующую неделю
21:34, 06.08.2017
Бастрыкин поручил взять на контроль дело врача, которая ударила младенца в Екатеринбурге
21:12, 06.08.20171
Подруга прислала заключенному из Екатеринбурга телефон в масленке
20:14, 06.08.2017
Две екатеринбурженки вышли в финал конкурса на самую красивую улыбку
18:47, 06.08.2017

В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем

В Екатеринбурге мужчина угнал автомобиль и в этот же вечер разбился на нем
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Его пассажиры попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В понедельник вечером, 7 августа, в Екатеринбурге на Лучистой иномарка Toyota Vista вылетела с дороги. В аварии погиб водитель, двое пассажиров доставлены в реанимацию. Как оказалось, машина была в угоне, уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.
 
ДТП произошло в 18 часов. Водитель автомобиля Toyota Vista 1972 года рождения не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет на большой скорости. 

– Мужчина вылетел через стекло на дорогу и получил серьезные травмы, он умер до приезда скорой. Пассажиров автомобиля, 45-летнюю женщину и 41-летнего мужчину в тяжелом состоянии увезли в клиническую больницу №24, они в реанимации, – уточнили в ГИБДД.

  • Как оказалось, буквально накануне ЧП иномарку угнали. Владельцы с заявлением обратились в отдел полиции №12. Они также приезжали на место аварии.
  • Точные обстоятельства ДТП будут установлены после проверки.
Марина Подкорытова, 08.08.2017, 08:42
Тэги: ДТП, Авто, Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Мультимедиа Снос монастыря на Качканаре Мистика Катастрофа Пожар Екатеринбуржцы в разных странах Психология Личное Футбол Строительство Сибирская язва Военный репортаж Убийство в Рахмангулово Взятки ЖКХ ЧМ-2018 Парковки Мировые новости Красота Самолет Минобороны упал в Якутии Репортаж Смерть ВУЗ Расстрел на Депутатской ДТП Отношения Слухи Скорая помощь Интернет Музыка Бизнес Образование Школа Хэллоуин-2015 Криминал Туризм Секс Недвижимость Взрыв Опрос История Екатеринбурга Ту 154 Кризис и санкции Позитив Транспорт Культура Истории 9 мая Путин Гололед ЗАГС Высокие технологии Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Коллекторы Приговор Лошагину Статистика Бэби-боксы Мода Расстрел Крушение самолета под Ростовом Дети Ельцин-центр Шоу-бизнес Видео Транспортная реформа Пусть говорят Политика ИГИЛ Корь Обрушение крыши на Калинина Экономия Тест Отдых Баскетбол Расписание История успеха Развлечения Розыск Конкурсы Интервью Студенты Война ритуальных агентств Животные Ловец покемонов ГИБДД Убийство Ирины Вахрушевой Хоккей Новости дня Семья Растения Дом-2 Дорожные воины Погода Мужчины Волейбол Доска позора Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Скандалы Новый год Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Медицина Эксклюзив Знаменитости Рейтинг Жизнь в городе Спорт Дороги Авто Грипп Необычное Женщины Мотоциклы Голодовка в колонии Ошибки врачей Рецензия Храм святой Екатерины Производство Суд 9 мая Искусство Самолет Выставки Дело Пьянкова Еда Горящие авто Фото Религия Скандал с Новиковым Новости Экономика Происшествия Деньги Грипп в Екатеринбурге Приостановка полетов в Египет Кто заработал Афиша Здоровье МЧС СМИ Лайфхак Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новости России Горячее В Египте разбился самолет с российскими туристами В Екатеринбурге -40 градусов Биатлон Общественный транспорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru