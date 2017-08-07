В Екатеринбурге Toyota на перекрестке сбила женщину

Пострадавшую доставили в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.08.2017

В Екатеринбурге на улице Восточной иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу на регулируемом перекрестке.

Водитель Toyota ехал по Сибирскому тракту в сторону Восточной около семи часов вечера 7 августа. На перекрестке улиц Батурина и Восточной он не успел остановиться перед 48-летней женщиной, переходившей регулируемый перекресток, и сбил ее.

Пострадавшую госпитализировали в 36-ю больницу с сотрясением мозга и переломом правой ключицы. Известно, что за рулем иномарки находился 31-летний мужчина, чей водительский стаж составляет 11 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, будет проведено дознание.

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