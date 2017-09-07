«Буду кататься по Екатеринбургу и собирать «лайки»: молодая уралочка реставрирует первосерийную «копейку»

Марина Черных готовит машину к душевным поездкам и ретровыставкам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Весной 1970 года на построенном незадолго до этого Волжском автомобильном заводе произошло очень важное событие – с конвейера сошел первый ВАЗ-2101, более известный в народе как "копейка". А 9 сентября того же года начался серийный выпуск этой модели, которая стала культовой в СССР и долгие годы являлась одной из самых популярных легковых малолитражек в России.

За 13 лет производства на ВАЗе успели выпустить почти 3 миллиона "копеек". Причем автомобили оказались настолько долговечными, что многие из них дожили до наших дней. Хотя большая часть находится сейчас в плачевном состоянии и продается на вторичном рынке за сущие копейки. Но некоторые автолюбители покупают такие машины для реставрации, вкладывая в восстановление и ремонт солидные суммы. НАШЕЙ удалось найти одну из самых необычных владелиц такой "копейки" в Екатеринбурге.

Дама с "копейкой"

В будние дни 22-летняя Марина Черных – обычный экономист в банке. А вот в выходные она пропадает в одном из автосервисов Екатеринбурга, ковыряясь там в своей "копейке", которую приобрела пару месяцев назад всего за 15 тысяч рублей. О покупке первой машины девушка задумывалась уже давно. Правда, изначально она планировала взять новый автомобиль в салоне.

– Но когда я гуляла по Екатеринбургу в Ночь музыки, увидела очень красивую отреставрированную "копейку". Она меня очень впечатлила тем, как выделялась на фоне других машин на дороге. И я поняла, что хочу именно такой яркий, блестящий автомобиль, – вспоминает Марина.

Тот ВАЗ-2101, что девушке удалось приобрести – большая удача сразу по нескольким причинам. Во-первых, у машины 72-го года выпуска нет серьезных нареканий по состоянию – "копейкой" владели всего двое хозяев, и за 45 лет она лишь однажды побывала в несерьезном ДТП, после которого пришлось заменить только одно из передних крыльев. Во-вторых, эта действительно самый подходящий вариант для реставрации.

– Это настоящая первосерийная "копейка", – с гордостью заявляет Марина. – Проверить это легко – в ней установлена напольная педаль газа, с которой ВАЗ-2101 делали только до 1975 года!

Комфорт без "колхоза"

Так как пока девушка занята бумажной волокитой (машину нужно поставить на учет), в автосервис получается вырваться только на выходных. Марина признается – никогда бы не подумала, что ей будет интересно ковыряться в машине.

– Сама я под капот, конечно, не лезу. Считаю, что лучше доверить это умелым рукам. Но я сама мыла "копейку" в первый день, ремонтировала зеркало, снимала колеса, помогала чинить электронику, тормоза, – перечислила автолюбительница.

У Марины уже есть понимание того, как будет выглядеть ее "ласточка" к весне 2018 года. Посчитала девушка и потенциальные расходы – на то, чтобы довести "копейку" до ума, ей придется вложить еще как минимум 50-60 тысяч рублей.

– Перекрашу "копейку" в родной синий цвет, куплю новые колеса, переделаю выцветшую обшивку салона, поставлю панорамное зеркало заднего вида и удобный руль, – загибает пальцы моя собеседница. – Моя цель – максимально приблизить внешность машины к заводской, без всякого "колхозного" тюнинга, и при этом сделать ее комфортной в современном понимании.

Машина для души

Родственники и друзья Марины, конечно, не сразу восприняли ее новое увлечение всерьез.

– Хохотали, спрашивали: "Да зачем она тебе!? Она старая, что ты с ней делать будешь?". Мама сначала тоже посмеялась. Но затем посидела, подумала и говорит: "Ну, это тоже машина, она же ездит? Ну, и хорошо…", – рассказала девушка.

Сразу после завершения реставрации Марина хочет прокатиться на своей "копейке" по трассе, чтобы почувствовать свободу без перекрестков и светофоров.