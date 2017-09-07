Водитель скутера погиб в ДТП с фурой и цементовозом на ЕКАД

Один из грузовиков вытолкнул мотороллер под колеса другого.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017
Под Екатеринбургом скутерист погиб после столкновения с двумя грузовыми машинами. Трагедия произошла вечером 7 сентября.
По данным городского управления ГИБДД, 40-летний водитель фуры двигался в сторону Новомосковского тракта. Он не рассчитал дистанцию до идущего впереди скутера и врезался в него. От удара мотороллер вылетел на встречную полосу и врезался в цементовоз. Столкновение произошло на ремонтируемом участке трассы.
Водитель скутера получил тяжелые травмы и скончался до приезда врачей. Мужчина в момент ДТП был в шлеме и световозвращающем жилете.
- В ГИБДД отметили, что стаж водителя фуры составляет 22 года.
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7 сентября в Первоуральске задержали водителя грузовика, насмерть сбившего мотоциклиста на трассе Пермь – Екатеринбург. После ДТП водитель сбежал и скрывался две недели.