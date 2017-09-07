Водитель скутера погиб в ДТП с фурой и цементовозом на ЕКАД

Один из грузовиков вытолкнул мотороллер под колеса другого.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Под Екатеринбургом скутерист погиб после столкновения с двумя грузовыми машинами. Трагедия произошла вечером 7 сентября.

По данным городского управления ГИБДД, 40-летний водитель фуры двигался в сторону Новомосковского тракта. Он не рассчитал дистанцию до идущего впереди скутера и врезался в него. От удара мотороллер вылетел на встречную полосу и врезался в цементовоз. Столкновение произошло на ремонтируемом участке трассы.

Водитель скутера получил тяжелые травмы и скончался до приезда врачей. Мужчина в момент ДТП был в шлеме и световозвращающем жилете.