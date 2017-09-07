С вечера пятницы в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года

На ее месте пройдет продуктовая ярмарка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Начиная с 19.00 пятницы, 8 сентября, в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года, сообщает городская администрация.

Это связанно с проведением сельскохозяйственной ярмарки. Заявки на участие в мероприятии подали уже более 70 предприятий со всего Уральского региона.

Что же касается парковки, то ее закроют до 18.00 воскресенья, 10 сентября.

– Специалисты Центра организации выставок и ярмарок обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского, –сообщает мэрия.

Также автомобилистам советуют воспользоваться "бесплатной" парковкой в ТЦ "Пассаж", где в выходные дни не придется платить только за первые 2 часа стоянки. Далее идет оплата по 100 рублей за час. То есть 3 часа парковки обойдутся вам уже в 300 рублей.

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