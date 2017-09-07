В Свердловской области виновника аварии, в которой погибла семья, отправили за решетку

Также с него взыскали 2 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.09.2017

Городской суд Сухого Лога вынес приговор 44-летнему Сергею Смолину, который, будучи пьяным, стал виновником смертельной аварии.

Напомним, что 22 марта пьяный Смолин ехал по дороге из села Курьи в сторону Сухого Лога на Ford Focus со скоростью 120 км/час.

При этом он не остановился по требованию ДПС, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21103. В результате столкновения семья из трех человек в ВАЗе погибла на месте.

Суд приговорил Смолина к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Также с него взыскали 2 миллиона рублей в пользу матери потерпевшей.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!