Без прав, превысил скорость, столкнулся с машиной ГИБДД: 23-летний парень заработал 8 протоколов за раз

Теперь он долго не сядет за руль.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В Екатеринбурге задержан правонарушитель, который не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и совершил сразу несколько нарушений ПДД, пытаясь уйти от преследования.

Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбургу сообщает, что в воскресенье у дома № 26 на проспекте Ленина экипажем ДПС замечена автомашина ВАЗ-21093, водитель которой превысил скорость, но не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Тогда полиция начала преследование нарушителя, который, уходя от погони, пренебрегал правилами дорожного движения.

Уже на Восточной водитель попытался выполнить маневр и задним ходом столкнулся со служебной машиной ДПС.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Выяснилось, что 23-летний водитель не получал права. Ему вменяют проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке транспортного средства и так далее, всего на него заведено 8 административных производств.

Автомашина помещена на штрафную стоянку.

Решение по материалам примет суд.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!



