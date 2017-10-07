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На трассе под Екатеринбургом «Мерседес Бенц» сбил пешехода, который внезапно выскочил под колеса

На трассе под Екатеринбургом "Мерседес Бенц" сбил пешехода, который внезапно выскочил под колеса
16+
Фото: Управление ГИБДД по Свердловской области
Личность погибшего пока не установлена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

ГИБДД Свердловской области проводит проверку обстоятельств ДТП с погибшим пешеходом, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области.

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 8 октября, около 6.30 утра на 134 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес Бенц" сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Водитель иномарки имеет большой стаж вождения. 

ДТП

Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность пока установить не удалось. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, а также просят сообщить, если кто-то может узнать погибшего мужчину по следующим приметам: около 30 лет, рост 170 см, волосы темные, был одет в куртку спортивную черного цвета, штаны темного цвета, кроссовки черные. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было.

ДТП

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Галина Исакова, 08.10.2017, 12:53
Тэги: ДТП, Авто, Смерть
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