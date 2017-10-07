На трассе под Екатеринбургом «Мерседес Бенц» сбил пешехода, который внезапно выскочил под колеса

Личность погибшего пока не установлена.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

ГИБДД Свердловской области проводит проверку обстоятельств ДТП с погибшим пешеходом, сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 8 октября, около 6.30 утра на 134 км автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес Бенц" сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Водитель иномарки имеет большой стаж вождения.

Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Его личность пока установить не удалось. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, а также просят сообщить, если кто-то может узнать погибшего мужчину по следующим приметам: около 30 лет, рост 170 см, волосы темные, был одет в куртку спортивную черного цвета, штаны темного цвета, кроссовки черные. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было.

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