Перебегала пути и попала под трамвай: на ВИЗе женщина могла погибнуть на рельсах по своей вине

ЧП произошло на остановке "Верх-Исетский рынок".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

В воскресенье около 11 утра на остановке "Верх-Исетский рынок" в Екатеринбурге трамвай сбил женщину, перебегавшую пути, сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев происшествия.

По словам пассажиров, трамвай маршрута №6 сбил женщину, которая стала перебегать трамвайные пути перед приближающимся транспортом. Водитель трамвая успел резко затормозить, при этом в вагоне упали несколько пассажиров.

По предварительной информации, у пострадавшей женщины травма ноги. Портал опубликовал фото очевидцев ситуации, которые запечатлели, как пострадавшая сидит на рельсах.

На место вызывали скорую помощь.

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