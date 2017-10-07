В тройном ДТП под Каменском-Уральским два человека получили тяжелые травмы, один погиб

По предварительным данным, виноват пьяный водитель.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.10.2017

ГИБДД по Свердловской области устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого один человек погиб и еще двое получили травмы, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в субботу, 7 октября, однако только сейчас Госавтоинспекция установила детали и может говорить о предварительных выводах.

Водитель "десятки", мужчина 1992 года рождения, столкнулся с впереди идущей автомашиной "Тойота-Аурис". За ее рулем была женщина, на заднем сиденье у нее находились дети. Они были пристегнуты и не пострадали. От столкновения "Тойоту" выбросило на встречку – в лоб "семерке", в которой ехала супружеская пара. Водитель "семерки" скончался позднее от травм. Виновника аварии вместе с машиной выбросило за пределы проезжей части и впечатало в дерево.

Установлено, что у водителя ВАЗ-2110 имелись признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Супруга погибшего водителя получила травмы в виде сотрясения головного мозга и ушибов. У водителя "десятки" – сотрясение головного мозга.

Ведется следствие.

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