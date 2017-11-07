В центре Екатеринбурга «Лада» сбила велосипедиста

ГИБДД ищет очевидцев аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

В Екатеринбурге "Лада" сбила велосипедиста, мужчину госпитализировали. Правоохранительные органы разыскивают свидетелей инцидента, сообщили в городском управлении ГИБДД. Авария произошла в 16.00 2 ноября, в четверг.

Водитель ВАЗа ехал по Фурманова со стороны улицы 8 Марта в сторону Степана Разина, велосипедист двигался в попутном направлении. По какой причине машина наехала на велосипедиста, сейчас устанавливают автоинспекторы. Пострадавшего госпитализировали, характер и тяжесть его травм не уточняются.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП разыскиваются очевидцы произошедшего. Всех, кто обладает информацией об аварии, просят обрашаться в ГИБДД Екатеринбурга по телефону: 8(908)910-84-74 или прибыть в отдел дознания по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 119, кабинет 102. Конфиденциальность гарантируется.