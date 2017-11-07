Иномарку разрезали по частям, чтобы достать водителя: в Екатеринбурге у Объездной Nissan влетел в грузовик

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017
– Автомобиль Nissan ехал по Онуфриева в сторону Амундсена. Водитель по пока невыясненной причине потерял контроль над машиной и внезался в припаркованный на обочине справа полуприцеп-тяжеловоз Volvo. В аварии пострадал 32-летний владелец Nissan. C черепно-мозговой трамвой и переломом кисти его доставили в больницу. Его пассажир, 36-летний мужчина, в ДТП не пострадал. На заднем сидении иномарки в люльке ехал малыш в возрасте около 2 месяцев. Его доставили в 9-ю больницу для осмотра, с ним также все в порядке, – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.
– Как говорит пассажир Nissan, он не понял, как все произошло. Говорит, водитель отвлекся на что-то и влетел под трал, – рассказали очевидцы аварии.