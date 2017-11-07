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Иномарку разрезали по частям, чтобы достать водителя: в Екатеринбурге у Объездной Nissan влетел в грузовик

Иномарку разрезали по частям, чтобы достать водителя: в Екатеринбурге у Объездной Nissan влетел в грузовик
16+
Фото: Роман Нескоромный, "Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте"
В легковушке на заднем сидении ехал двухмесячный малыш.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Утром в среду, 8 ноября, в районе Объездной на Онуфриева Nissan залетел под стоящий справа грузовик Volvo, рассказали "Нашей Газете" в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
 
Авария произошла в 10 утра в районе дома на Онуфриева, 23, у Объездной автодороги, рядом со съездом с Серафимы Дерябиной.
 

– Автомобиль Nissan ехал по Онуфриева в сторону Амундсена. Водитель по пока невыясненной причине потерял контроль над машиной и внезался в припаркованный на обочине справа полуприцеп-тяжеловоз Volvo. В аварии пострадал 32-летний владелец Nissan. C черепно-мозговой трамвой и переломом кисти его доставили в больницу. Его пассажир, 36-летний мужчина, в ДТП не пострадал. На заднем сидении иномарки в люльке ехал малыш в возрасте около 2 месяцев. Его доставили в 9-ю больницу для осмотра, с ним также все в порядке, – уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

 
 
Водителя легковушки после аварии зажало в автомобиле. Первая бригада спасателей, приехавшая на место ДТП, не смогла поднять грузовик домкратом, у крана тоже не хватило мощности поднять автомобиль. Приехала вторая бригада спасателей с оборудованием. Легковушку в итоге разрезали по частям, чтобы вытащить застрявшего в ней мужчину.

– Как говорит пассажир Nissan, он не понял, как все произошло. Говорит, водитель отвлекся на что-то и влетел под трал, – рассказали очевидцы аварии.

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Марина Подкорытова, 08.11.2017, 13:12
Тэги: ДТП, Авто, Фото
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