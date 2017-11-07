Вступили в силу новые правила проезда перекрестков с круговым движением

Это должно уменьшить количество аварий и снизить загруженность дорог.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 08.11.2017

Сегодня в России вступили в силу новые правила дорожного движения, которые касаются проезда перекрестков с круговым движением. Теперь водитель, въезжающий на перекресток, обязан уступить дорогу машинам, которые уже движутся по кругу, сообщает ТАСС. При этом перекресток должен быть обозначен знаком "Круговое движение".

– Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их требованиями, – уточняет пресс-служба МВД России.

Новые поправки должны навсегда установить приоритет при круговом движении, так как до сегодняшнего дня действовали разные схемы проезда таких перекрестков. В МВД надеются, что это уменьшит количество аварий и снизит загруженность на дорогах.

Отмечается, что в большинстве европейских стран уже действуют данные правила.

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