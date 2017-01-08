Итоги новогодних праздников от ГИБДД: за восемь дней на дорогах Свердловской области погибло шесть человек

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В праздничные дни с 1 по 8 января в Свердловской области в ДТП погибло шесть человек и 35 человек, среди которых пять детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает в понедельник, 9 января, свердловская Госавтоинспекция.
Количество ДТП за праздники
По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом эта цифра ниже аналогичного периода. Однако погибших в авариях было больше, среди них один ребенок.
– В прошлом году, за аналогичный период, было зарегистрировано 31 ДТП, в котором погибли восемь человек и еще 48 получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году в результате ДТП погиб один ребенок и еще трое получили травмы, – рассказали НАШЕЙ в отделении пропаганды областного ГИБДД.
Участие детей в ДТП: неудавшийся фейерверк
Особое внимание в ведомстве уделили авариям с участием несовершеннолетних. Так, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года пострадал 11-летний мальчик. Подросток вышел во двор вместе с родителями запускать фейерверки, но попал под автомобиль, и в результате был госпитализирован в 9-ю детскую горбольницу с диагнозом «ушибленная рана лобной части головы».
К административной ответственности была привлечена мама мальчика по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Вины в действиях водителя сотрудники ГИБДД не усмотрели.
Отсутствие детского кресла
Также в столкновении двух машин на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» пострадало пять человек, среди них – 5-летний мальчик, получивший телесные травмы. Ребенок был госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, тупая травма живота и ушибленная рана грудной клетки. Мальчик перевозился без детского кресла.
- Всего в Свердловской области было выявлено свыше 27 тысяч ПДД, из них нарушения правил дорожного движения пешеходами – более 7,5 тысяч.
- За восемь дней сотрудники ГИБДД выявили более 800 фактов, когда детей перевозили без детских удерживающих устройств.
- 352 гражданина в состоянии алкогольного опьянения управляли транспортными средствами, и 63 из них отказались от медицинского освидетельствования. Также из этого числа – 38 нетрезвых водителей ранее привлекались к административной ответственности по данному нарушению. Сейчас им грозит уголовная ответственность.
- 196 человек управляли машинами, не имея водительских прав, и 40 человек, лишенные прав управления автомобилем.