Итоги новогодних праздников от ГИБДД: за восемь дней на дорогах Свердловской области погибло шесть человек

Особое внимание в Госавтоинспекции уделили травмированию детей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В праздничные дни с 1 по 8 января в Свердловской области в ДТП погибло шесть человек и 35 человек, среди которых пять детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает в понедельник, 9 января, свердловская Госавтоинспекция.

Количество ДТП за праздники

По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом эта цифра ниже аналогичного периода. Однако погибших в авариях было больше, среди них один ребенок.

– В прошлом году, за аналогичный период, было зарегистрировано 31 ДТП, в котором погибли восемь человек и еще 48 получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году в результате ДТП погиб один ребенок и еще трое получили травмы, – рассказали НАШЕЙ в отделении пропаганды областного ГИБДД.

Участие детей в ДТП: неудавшийся фейерверк

Особое внимание в ведомстве уделили авариям с участием несовершеннолетних. Так, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года пострадал 11-летний мальчик. Подросток вышел во двор вместе с родителями запускать фейерверки, но попал под автомобиль, и в результате был госпитализирован в 9-ю детскую горбольницу с диагнозом «ушибленная рана лобной части головы».

К административной ответственности была привлечена мама мальчика по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Вины в действиях водителя сотрудники ГИБДД не усмотрели.

Отсутствие детского кресла

Также в столкновении двух машин на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» пострадало пять человек, среди них – 5-летний мальчик, получивший телесные травмы. Ребенок был госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, тупая травма живота и ушибленная рана грудной клетки. Мальчик перевозился без детского кресла.