На Восточной столкнулись три автомобиля, в одном были дети

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017

В воскресенье, 8 января, около Шарташского рынка столкнулись три автомобиля . В ДТП пострадали только машины.

Как написали «Вечерние Ведомости», авария произошла около 22 часов. Автомобиль «Форд Фокус», двигаясь по улице Восточной со стороны Шарташского рынка в направлении ЦПКиО, на перекрестке с улицей Декабристов выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Хендэ Таскон».

Корейский кроссовер от удара выкинуло на проезжавшую мимо «Хонду СиЭрВи», в которой ехали двое детей. К счастью, они оба сидели в детских удерживающих устройствах. Как сообщают очевидцы ДТП, в дорожной аварии никто не пострадал, но на место столкновения приезжали экипаж ДПС и скорая помощь.

По предварительным данным, водитель «Форда» был трезв. Его автомобиль эвакуировали – он серьезно помят и вряд ли подлежит восстановлению. Также серьезно пострадал корейский кроссовер.

У груженоо бензовоза около ЕКАД не сработали тормоза.