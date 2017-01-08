Без тормозов: «Субару» въехала в новый гипермаркет «Лента» в Академическом

От удара разбилась витрина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.01.2017
В Академическом районе вечером 8 января неправильно припаркованная «Субару» влетела в недавно открывшийся гипермаркет «Лента», разбив стекла витрины. Ущерб, причиненный магазину, пока не подсчитан.
Как уточнили в ГИБДД Екатеринбурга, авария произошла 8 января в 18 часов в Академическом микрорайоне. Иномарку, припаркованная около магазина, забыли поставить на ручник, и она покатилась вперед.
— Женщина-водитель неправильно оставила свою машину и допустила самопроизвольное движение автомобиля. В результате транспортное средство въехало во входную группу гипермаркета «Лента» на Академика Сахарова. В момент аварии никто не пострадал, — рассказали в ГИБДД.
- Как уточнили очевидцы, расстояние от места ДТП и парковки составляет около 7 метров. Вероятно, иномарка влетела в магазин через стеклянные двери, разбив их.
- Магазин в Академическом микрорайоне открылся в начале декабря. Это второй гипермаркет сети в Екатеринбурге.
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