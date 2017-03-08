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На трассе под Нижним Тагилом перевернулась «двенадцатая», пострадали две женщины

На трассе под Нижним Тагилом перевернулась «двенадцатая», пострадали две женщины
16+
Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»
Пострадавшие госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

На трассе Нижний Тагил - Нижняя Салда перевернулась «двенадцатая», две женщины получили травмы, сообщает агентство «Между строк» 9 марта.
 
Авария произошла 8 марта на 18-м километре автодороги. 26-летняя женщина за рулем ВАЗа не справилась с управлением, в результате легковушка вылетела с трассы и перевернулась. Водителя «двенадцатой» госпитализировали с травмой головы, 35-летняя пассажирка автомобиля получила ушибы и ссадины. Обе женщины были доставлены в больницу.
 
  • 5 марта на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов перевернулся БМВ, за рулем которого находился 18-летний водитель без прав. Молодой человек превысил скорость и не справился с управлением, в результате его 40-летняя пассажирка получила перелом позвоночника.
Маша Шмурыгина, 09.03.2017, 19:13
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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