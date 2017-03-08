В Екатеринбурге из-за газового оборудования вспыхнул пассажирский автобус

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017
— Заводился, вдруг что-то хлопнуло, он и загорелся, — уточнил шофер автобуса.
— По прибытию к месту вызова пожарные обнаружили, что открытыми пламенем горит автобус ПАЗ на площади 14 квадратных метров, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Во время возгорания в автобусе никого не было, водитель находился рядом, — рассказал начальник караула 3-й пожарной части Егор Исыпов.
— По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования транспортного средства. Хозяин заявление писать отказался, претензий не имеет. Материалы были направлены в пожарную часть, процессуальное решение будет принято после проведения пожарно-технической экспертизы, — уточнили в ведомстве.
- Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, сигнал о возгорании поступил в 19.13. В тушении пожара были задействованы 2 единица техники. В 19.27 огонь был локализован, пожар потушен в 20.41.
- Никто в происшествии не пострадал.