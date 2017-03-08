В Екатеринбурге из-за газового оборудования вспыхнул пассажирский автобус

Водителю подпалило куртку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.03.2017

В воскресенье, 8 марта, около 7 вечера на Степана Разина загорелся пассажирский ПАЗ. В салоне пассажиров не было.

Как сообщили в «Сове», около 19 часов напротив дома на Степана Разина, 53 произошел пожар в автобусе ПАЗ. По предварительной информации, транспортное средство было не маршрутным, заказным.

— Заводился, вдруг что-то хлопнуло, он и загорелся, — уточнил шофер автобуса.

Его приехавшие пожарные застали около горящей машины. Мужчина не пострадал, но куртку подпалил.

— По прибытию к месту вызова пожарные обнаружили, что открытыми пламенем горит автобус ПАЗ на площади 14 квадратных метров, возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Во время возгорания в автобусе никого не было, водитель находился рядом, — рассказал начальник караула 3-й пожарной части Егор Исыпов.

В пресс-службе УМДВ Екатеринбурга сообщили, что информация о возгорании поступила в отдел полиции №5 в 19.20.

— По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности газового оборудования транспортного средства. Хозяин заявление писать отказался, претензий не имеет. Материалы были направлены в пожарную часть, процессуальное решение будет принято после проведения пожарно-технической экспертизы, — уточнили в ведомстве.