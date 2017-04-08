Инспекторы выяснили, почему пассажирский автобус из Екатеринбурга перевернулся на «трассе смерти»

В автобусе ехали 15 пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Пассажирский автобус «Ман», ехавший из Екатеринбурга в поселок Советский (ХМАО), сегодня, 9 апреля, утром перевернулся из-за гололеда и снега. Водитель не справился с управлением на затяжном повороте и слетел с дороги, после чего автобус опрокинулся, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В момент аварии в автобусе находились 15 человек. Трое из них получили ушибы.