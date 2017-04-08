Любителя прокатиться пьяным из Ревды в наказание отправили бесплатно работать

Мужчина попался инспекторам во второй раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

51-летнего жителя Ревды, которого дважды поймали пьяным за рулем, приговорили к 240 часам обязательных работ и лишили прав на три года. Об этом НАШЕЙ сегодня, 9 апреля, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Ранее мужчину уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Но в конце января этого года он снова сел пьяным за руль и опять попался инспекторам ГИБДД.