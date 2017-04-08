Двух пассажиров зажало между сиденьями: на «трассе смерти» улетел в кювет и перевернулся автобус из Екатеринбурга

К месту аварии выехал автобус из Ивделя, который заберет пассажиров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Сегодня, 9 апреля, утром на 151 километре автодороги Екатеринбург – Серов попал в аварию рейсовый автобус, ехавший из уральской столицы в поселок Советский (ХМАО). Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Подробности аварии пока не сообщаются. Но на фото, предоставленными МЧС, видно, что автобус слетел с дороги и перевернулся на бок.

Известно, что в аварии пострадали люди. Двоих пассажиров зажало между сиденьями в салоне автобуса. Их извлекали спасатели МЧС.

К месту аварии направили автобус из Ивделя, чтобы пассажиры могли продолжить свой путь.