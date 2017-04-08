Одиночной аварией пассажирского автобуса из Екатеринбурга на «трассе смерти» заинтересовались прокуратура и следователи

В аварии пострадали четыре человека - водитель и три пассажира.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Следователи Ивделя организовали доследственную проверку из-за аварии рейсового автобуса, ехавшего из Екатеринбурга в поселок Советский, которая произошла сегодня, 9 апреля, утром, сообщили в пресс-службе СКР.

Следователи проверят качество оказываемых услуг по перевозке пассажиров. Сейчас они устанавливают все обстоятельства аварии.

Также к проверке подключилась прокуратура Ивделя. Она проверит исполнение требований законодательства, которое регулирует правила перевозки пассажиров. Прокуратура взяла на контроль проведение прокурорской проверки.

По последним данным, в этой аварии пострадали четыре человека – три пассажира и водитель. Все они получили ушибы.