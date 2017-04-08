В центре Екатеринбурга «Тойота» протаранила мотоцикл

Водителя мотоцикла доставили в больницу с травмами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.04.2017

Сегодня, 9 апреля, около полудня на улице Восточная, 7, в Екатеринбурге столкнулись автомобиль «Тойота» и мотоцикл «Рейсер». В аварии пострадал 26-летний мотоциклист, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

За рулем «Тойоты» находилась 22-летняя девушка. Она двигалась со стороны улицы Малышева в сторону Куйбышева. Разворачиваясь, она задела мотоцикл, который двигался слева. От тяжелых травм мотоциклиста спас шлем.