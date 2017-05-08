Под Кировградом «Ладу» разворотило после столкновения с рейсовым автобусом

В результате аварии один человек погиб и двое пострадали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.05.2017

В Невьянском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля «Лада-211440», сообщает 8 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным автоинспекторов, авария произошла около 12.20 на подъезде к Кировграду. Водитель автобуса ПАЗ-32054 в это время выезжал с заправки и при повороте налево не уступил дорогу легковушке.

От удара «Лада» съехала в кювет и влетела в дерево. В результате столкновения водитель «Лады» погиб. Водитель ПАЗа и кондуктор автобуса получили травмы.