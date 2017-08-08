Из раздавленной кабины спаслись водитель и пассажирка: подробности столкновения фургона и КАМАЗа под Сысертью

Четыре человека ехали в Citroen Jumper на самодельных стеллажах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В ГИБДД рассказали о причинах аварии на 150 километре трассы Челябинск-Екатеринбург, в которой погибла женщина. Как оказалось, водитель уснул и въехал в КАМАЗ, который двигался впереди него.

В ГИБДД установили, что четверо из пассажиров фургона Citroen Jumper перевозились с нарушениями: они ехали на самодельных стеллажах, установленных в грузовом фургоне. По данному факту сотрудниками ГИБДД возбуждено административное дело.

– По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель устал. Вероятнее всего, он уснул за рулем и допустил столкновение с впередиидущим грузовым автомобилем. В кабине, которую буквально раздавило от удара, находились три человека, водитель и две женщины. У 39-летнего водителя черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и перелом руки. Женщина, которая сидела в кабине справа, погибла от полученных травм. 49-летняя пассажирка, находившаяся посередине, также получила серьезные травмы, – отметили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

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У четверых пассажиров из фургона диагностированы подобные травмы, в том числе переломы бедер и костей таза. Все они госпитализированы в больницу Сысерти, угрозы жизни нет. Личность погибшей женщины устанавливается.

Также сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения при проверке КАМАЗа, принадлежавшего жителю Казахстана. При проверке тахографа грузового автомобиля, установлено, что он был отключен.

Авария произошла в ночь на 9 августа под Сысертью.

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