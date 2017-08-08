Из раздавленной кабины спаслись водитель и пассажирка: подробности столкновения фургона и КАМАЗа под Сысертью

Четыре человека ехали в Citroen Jumper на самодельных стеллажах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
В ГИБДД рассказали о причинах аварии на 150 километре трассы Челябинск-Екатеринбург, в которой погибла женщина. Как оказалось, водитель уснул и въехал в КАМАЗ, который двигался впереди него.
В ГИБДД установили, что четверо из пассажиров фургона Citroen Jumper перевозились с нарушениями: они ехали на самодельных стеллажах, установленных в грузовом фургоне. По данному факту сотрудниками ГИБДД возбуждено административное дело.
– По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель устал. Вероятнее всего, он уснул за рулем и допустил столкновение с впередиидущим грузовым автомобилем. В кабине, которую буквально раздавило от удара, находились три человека, водитель и две женщины. У 39-летнего водителя черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и перелом руки. Женщина, которая сидела в кабине справа, погибла от полученных травм. 49-летняя пассажирка, находившаяся посередине, также получила серьезные травмы, – отметили в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.
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- У четверых пассажиров из фургона диагностированы подобные травмы, в том числе переломы бедер и костей таза. Все они госпитализированы в больницу Сысерти, угрозы жизни нет. Личность погибшей женщины устанавливается.
- Также сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения при проверке КАМАЗа, принадлежавшего жителю Казахстана. При проверке тахографа грузового автомобиля, установлено, что он был отключен.
- Авария произошла в ночь на 9 августа под Сысертью.
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