Маршрутка, полная пассажиров, врезалась в КАМАЗ на трассе под Сысертью

В аварии погибла женщина, несколько человек попали в больницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

В ночь на 9 августа на челябинской трассе фургон с пассажирами столкнулся с КАМАЗом. В аварии погибла женщина, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Страшное ДТП произошло в 03.55 на 150-м километре трассы Челябинск – Екатеринбург.

– 41-летний водитель, управляя Citroen Jumper с прицепом, двигался в сторону Екатеринбурга и врезался в КамАЗ тоже с прицепом. Большегруз ехал впереди фургона в том же направлении. В результате ДТП погибла женщина – пассажир Citroen, которая находилась на переднем сиденье. Водитель и еще пять пассажиров фургона с различными травмами доставлены в центральную больницу Сысерти, – уточнили в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства этой аварии, а также личности погибшей и пострадавших. Водитель КАМАЗа травм не получил.

По факту ДТП проводится проверка.

Фургон принадлежит частному лицу, он вез пассажиров из Челябинска в Екатеринбург.

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