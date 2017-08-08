Ночью в Екатеринбурге загорелись четыре автомобиля

Пожары случились с разницей в 40 минут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017

Минувшей ночью в Екатеринбурге полыхали четыре автомобиля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, первый из них, "КамАЗ", загорелся в 02.18.

Грузовик был припаркован на улице Крановщиков. Спасатели справились с огнем за три минуты, у "КамАЗа" серьезно повреждена кабина. Спустя 40 минут, в 3.01, на Юго-Западном районе загорелись три легковушки – "Audi Q7", "Mitsubishi Lancer" и "Renault Sandero". По итогам пожара, у первой машины огонь нанес вред моторному отсеку, у остальных пострадали кузовы.

Напомним, на этой неделе в одном из свердловских поселков полицейский вытащил отца троих детей из горящего автомобиля.

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