У «Радуга парк» трамвай сбил пенсионерку

Женщина 70 лет госпитализирована в тяжелом состоянии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.08.2017
Утром 9 августа, на трамвайной остановке у ТРЦ "Радуга парк" трамвай сбил пенсионерку. Пожилую женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
– Все произошло в 10.40. По предварительной информации, женщина 70 -лет переходила дорогу на красный сигнал светофора, – рассказали "Нашей Газете" в городском ГИБДД.
Напомним, что в июне этого года на парковке «Радуга парк» Mercedes сбил пешехода.
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