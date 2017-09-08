На Полевском тракте грузовик раздавил два УАЗа: восемь человек погибли, четверо госпитализированы

Самосвал, груженный 23 тоннами песка, вылетел на встречную полосу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

На 24-м километре Полевского тракта в ДТП с самосвалом, груженным песком, погибли восемь человек, еще четверо пострадали.

По данным ГИБДД, водитель грузового полуприцепа самосвала Renault, груженного 23 тоннами песка, выехал на встречную полосу по пути из Полевского в Екатеринбург. Грузовик столкнулся с двумя УАЗами, которые ехали друг за другом в сторону Полевского. С первым УАЗом грузовик столкнулся боком, а на второй опрокинулся и затем съехал в кювет.

В первом УАЗе ехали шесть человек, трое из них погибли на месте - водитель и два пассажира. Еще три пассажира доставлены в больницу № 24. Во втором УАЗе находились пять человек, все погибли на месте ДТП. В автоинспекции отмечают, что все погибшие - мужчины, их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, все погибшие - жители Полевского, которые возвращались домой после работы в Екатеринбурге.

Грузовик после ДТП загорелся, его тушили прибывшие на место аварии спасатели. Областное управление МЧС открыло горячую линию, телефон 8(343)346-13-19 работает круглосуточно. На горячей линии работают психологи МЧС, как и с пострадавшими и их родственниками.

- Пожарно-спасательные подразделения (25 человек, 7 единиц техники) участвуют в ликвидации последствий ДТП с участием нескольких автомобилей на 24-м километре Полевского тракта. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим на место ДТП выехали психологи МЧС. На месте ДТП работают все экстренные службы - всего 61 человек, 18 единиц техники, - сообщили в МЧС.

Водитель Renault госпитализирован. Он рассказал, что у машины лопнуло колесо, из-за чего самосвал вынесло на встречную полосу. Известно, что грузовик принадлежит одному из автопредприятий.