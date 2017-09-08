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На Полевском тракте грузовик раздавил два УАЗа: восемь человек погибли, четверо госпитализированы

На Полевском тракте грузовик раздавил два УАЗа: восемь человек погибли, четверо госпитализированы
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Самосвал, груженный 23 тоннами песка, вылетел на встречную полосу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

На 24-м километре Полевского тракта в ДТП с самосвалом, груженным песком, погибли восемь человек, еще четверо пострадали.
 
По данным ГИБДД, водитель грузового полуприцепа самосвала Renault, груженного 23 тоннами песка, выехал на встречную полосу по пути из Полевского в Екатеринбург. Грузовик столкнулся с двумя УАЗами, которые ехали друг за другом в сторону Полевского. С первым УАЗом грузовик столкнулся боком, а на второй опрокинулся и затем съехал в кювет. 
 
 
В первом УАЗе ехали шесть человек, трое из них погибли на месте - водитель и два пассажира. Еще три пассажира доставлены в больницу № 24. Во втором УАЗе находились пять человек, все погибли на месте ДТП. В автоинспекции отмечают, что все погибшие - мужчины, их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, все погибшие - жители Полевского, которые возвращались домой после работы в Екатеринбурге. 
 
 
Грузовик после ДТП загорелся, его тушили прибывшие на место аварии спасатели. Областное управление МЧС открыло горячую линию, телефон 8(343)346-13-19 работает круглосуточно. На горячей линии работают психологи МЧС, как и с пострадавшими и их родственниками. 
 

- Пожарно-спасательные подразделения (25 человек, 7 единиц техники)  участвуют  в ликвидации последствий ДТП с участием нескольких автомобилей на 24-м километре Полевского тракта. Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим на место ДТП выехали психологи МЧС.  На месте ДТП работают все экстренные службы - всего 61 человек, 18 единиц техники, - сообщили в МЧС.

Водитель Renault госпитализирован. Он рассказал, что у машины лопнуло колесо, из-за чего самосвал вынесло на встречную полосу. Известно, что грузовик принадлежит одному из автопредприятий. 

  • Движение транспорта на трассе затруднено, автоинспекторы регулируют движение в обе стороны. Организовано расследование. 
Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 21:17
Тэги: ДТП, Фото
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