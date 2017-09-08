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На трассе в Свердловской области перевернулся Mitsubishi, водитель погиб

На трассе в Свердловской области перевернулся Mitsubishi, водитель погиб
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В автомобиле ехали три человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

В Свердловской области на трассе Серов - Сосьва - Гари погиб водитель Mitsubishi, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
Водитель иномарки ехал в сторону Сосьвы в пятом часу утра 9 сентября. В районе 67 километра мужчина не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. 
 
 
Водитель погиб на месте. В салоне иномарки вместе с ним находились два пассажира, они не пострадали. В ГИБДД отметили, что все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.
 
  • Известно, что погибшему было 30 лет, он жил в Тюменской области. Водительский стаж составляет 12 лет, за это время мужчина 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

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Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 15:25
Тэги: ДТП, Фото
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