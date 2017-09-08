Под Екатеринбургом ВАЗ врезался в столб: один пассажир погиб, второй госпитализирован

В салоне находились четыре человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

Водитель "восьмерки" погиб в столкновении с опорой рекламного щита на ЕКАД, сообщает служба спасения "Сова". Трагедия произошла около часа ночи 9 сентября.

По словам автомобилистов, ставших очевидцами аварии, водитель ВАЗа обгонял машины на трассе, сначала по правому ряду, затем – по левому, после чего не справился с управлением и врезался в столб рекламного щита. Автомобиль при этом встал на бок.

Проезжавшие мимо водители перевернули машину, в которой в момент столкновения находились четыре человека. Очевидцы сообщают, что водитель и пассажир сбежали с места ДТП, не дожидаясь автоинспекторов.

По данным ГИБДД, водитель ВАЗа наехал на бордюр, а затем влетел в столб. Один из пассажиров погиб на месте, второй госпитализирован в больницу № 24.

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