Наверх
В аэропорту Екатеринбурга на 16 часов задержали рейс на Кипр
09:29, сегодня
Под Екатеринбургом ВАЗ врезался в столб: один пассажир погиб, второй госпитализирован
08:59, сегодня
В свердловском городе смертность в два раза превысила рождаемость
21:02, 08.09.2017
В Свердловской области особую экономическую зону "Титановая долина" расширят на 300 га
20:28, 08.09.2017
ВТБ кредитует клиентов малого бизнеса по ставке от 11,5%
Поджигатель ККТ "Космос" в Екатеринбурге не состоял на учете у психиатра
19:53, 08.09.2017
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за ДТП трехлетней давности, в котором погиб велосипедист
19:08, 08.09.2017
В Ревде подозреваемый в убийстве девушки больше года писал сообщения от имени жертвы
18:34, 08.09.2017
Двойные квитанции за капремонт: как правильно оплачивать взносы и избежать путаницы в платежах
Спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях, мокром снеге и заморозках
17:46, 08.09.2017
Полиция арестовала свердловчанина, который заказал наркотики из-за границы
17:17, 08.09.2017
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
17:09, 08.09.2017
Хирургическая служба ОДКБ № 1 получила новое оборудование для операционного блока
Клоун стал еще страшнее: рецензия на фильм "Оно"
16:11, 08.09.2017
12 сентября станет известно, кто будет губернатором Свердловской области
15:50, 08.09.2017
Вратарь Николай Заболотный покинул "Урал"
15:40, 08.09.2017
Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
Следователи не разрешили барду Новикову поехать на съемки "Пусть говорят"
15:08, 08.09.2017
За два дня до выборов Куйвашев поднял зарплату свердловским чиновникам
14:59, 08.09.20173
Уральские таможенники остановили в Кольцово музыканта из Норвегии с уникальными скрипками
14:45, 08.09.2017
Какая зарплата у выпускников в Екатеринбурге
Росавиация назвала причины жесткой посадки Ан-2 в Свердловской области
14:36, 08.09.2017
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в Арамиле
14:11, 08.09.2017
В Свердловской области готовы ко второму туру голосования за губернатора
14:09, 08.09.20171
ВТБ в январе-июле увеличил чистую прибыль в 4 раза до 67,7 млрд рублей
Екатеринбургскую фигуристку Юлию Липницкую, завершившую карьеру, позвали работать в "Бургер Кинг"
13:58, 08.09.2017
Авиакомпаниям, срывающим чартеры, запретят летать за рубеж
13:39, 08.09.2017
ВТБ приглашает на "Домофест"
13:31, 08.09.2017
Глава Минстроя РФ положительно оценил результаты капремонта многоквартирных домов в Свердловской области
«Буду кататься по Екатеринбургу и собирать «лайки»: молодая уралочка реставрирует первосерийную «копейку»
13:03, 08.09.20171
В зоопарке Екатеринбурга родился капуцин
12:57, 08.09.2017
Екатеринбуржец сорвался с горы в реку на отдыхе в Сочи
12:48, 08.09.2017
От LEGO до беспилотника
Труп жителя Невьянска нашел его друг, который пришел извиниться за избиение
12:27, 08.09.2017
МЧС РФ наградит пожарных Екатеринбурга за спасение ККТ "Космос"
12:10, 08.09.2017
Водитель скутера погиб в ДТП с фурой и цементовозом на ЕКАД
11:50, 08.09.2017
ВТБ24 снизил ставки по кредитам наличными
В Свердловской области две воровки заперли пенсионерку на балконе
11:40, 08.09.2017
Под Асбестом бык убил хозяина
11:08, 08.09.2017
В Свердловской области виновника аварии, в которой погибла семья, отправили за решетку
10:47, 08.09.2017
Жителя Свердловской области поймали под Сочи с 3,5 килограммами наркотиков
10:25, 08.09.2017
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сибирской язвы в Италии
10:03, 08.09.2017
"Била по малозначительным поводам": комментарий следователей об истязании девочки в Первоуральске
09:35, 08.09.2017
Проверим, какие вы граммар-наци: тест на знание русского языка и правописание от НАШЕЙ
09:05, 08.09.2017
Выходные в Екатеринбурге c 9 по 10 сентября: тестируем тренажеры, слушаем Кучу Речи и учимся лунной походке
09:00, 08.09.2017
МЧС Свердловской области выделят 1 миллиард рублей
08:57, 08.09.2017
С вечера пятницы в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года
08:39, 08.09.20172
Весьма прохладно: прогноз погоды в Екатеринбурге с 8 по 10 сентября
08:16, 08.09.2017
Ученые рассказали о последствиях мощнейшей за 12 лет солнечной вспышки
21:06, 07.09.20171
В Первоуральске из приемной семьи забрали семилетнюю девочку, которую избивала ее мать
20:43, 07.09.2017
Старейшую баню Екатеринбурга отказались признать памятником
20:15, 07.09.2017
На Широкой речке открылся участковый пункт полиции
18:50, 07.09.2017
Путин пригласил представителей Японии на "Иннопром"
18:23, 07.09.20171
ВТБ запустил сезонный вклад "Громкая выгода" с повышенной доходностью
18:13, 07.09.2017
Сегодня в Екатеринбург приедет глава МЧС Владимир Пучков
17:36, 07.09.2017
В Свердловской области поймали водителя фуры, который насмерть сбил мотоциклиста
17:10, 07.09.2017
"Рассчитываем на сознательность горожан": мэрия проведет "балконную реформу", несмотря на отмену "дедлайна"
16:53, 07.09.2017
Свердловские синоптики предупредили о возможном снегопаде в выходные
16:47, 07.09.2017
ВТБ подписал соглашение с группой KGK
16:32, 07.09.2017
Видеокамеры засняли ночной налет мигрантов на ТЦ "КИТ"
16:30, 07.09.2017

Под Екатеринбургом ВАЗ врезался в столб: один пассажир погиб, второй госпитализирован

Под Екатеринбургом ВАЗ врезался в столб: один пассажир погиб, второй госпитализирован
16+
Фото: служба спасения "Сова"
В салоне находились четыре человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.09.2017

Водитель "восьмерки" погиб в столкновении с опорой рекламного щита на ЕКАД, сообщает служба спасения "Сова". Трагедия произошла около часа ночи 9 сентября.
 
По словам автомобилистов, ставших очевидцами аварии, водитель ВАЗа обгонял машины на трассе, сначала по правому ряду, затем – по левому, после чего не справился с управлением и врезался в столб рекламного щита. Автомобиль при этом встал на бок.
 
 
Проезжавшие мимо водители перевернули машину, в которой в момент столкновения находились четыре человека. Очевидцы сообщают, что водитель и пассажир сбежали с места ДТП, не дожидаясь автоинспекторов. 
 
 
  • По данным ГИБДД, водитель ВАЗа наехал на бордюр, а затем влетел в столб. Один из пассажиров погиб на месте, второй госпитализирован в больницу № 24.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 09.09.2017, 08:59
Тэги: ДТП, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Голодовка в колонии Студенты Парковки Интернет Расписание Путин Гололед Афиша Рецензия Мистика Коллекторы Снос монастыря на Качканаре Самолет Минобороны упал в Якутии ВУЗ Религия Ельцин-центр Взрыв Кризис и санкции Мода Туризм Позитив Опрос Общественный транспорт Строительство Криминал Грипп Новости Убийство в Рахмангулово Ту 154 Биатлон СМИ Музыка Новости дня Обрушение крыши на Калинина Экономия Горящие авто Хэллоуин-2015 Расстрел на Депутатской Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Выставки Растения Ошибки врачей В Египте разбился самолет с российскими туристами Расстрел Шоу-бизнес Погода Недвижимость Пожар Дети Развлечения Грипп в Екатеринбурге Волейбол Слухи Мультимедиа Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов ИГИЛ Репортаж Горячее Школа Экономика Скорая помощь ЖКХ Свердловской области 9 мая Дорожные воины Бизнес Новый год Личное Мировые новости Фото Кто заработал Искусство Животные Происшествия Дороги Екатеринбуржцы в разных странах Семья Деньги Лайфхак ДТП Мотоциклы Взятки ЖКХ Необычное Культура Сибирская язва Секс Видео Самолет Отдых Конкурсы Эксклюзив Катастрофа Смерть Скандалы Дом-2 В Екатеринбурге -40 градусов Ловец покемонов ЗАГС Баскетбол Приговор Лошагину Истории 9 мая Транспорт Дело Пьянкова Доска позора Красота Убийство Ирины Вахрушевой Политика Храм святой Екатерины Мужчины История Екатеринбурга Статистика Футбол История успеха Хоккей Производство Крушение самолета под Ростовом Образование Спорт Интервью Бэби-боксы Авто Скандал с Новиковым Медицина Еда Жизнь в городе Суд ЧМ-2018 Психология ГИБДД Отношения Недвижимость Свердловской области МЧС Корь Война ритуальных агентств Пусть говорят Рейтинг Приостановка полетов в Египет Транспортная реформа Высокие технологии Розыск Здоровье Отключение света Уралмаш, Эльмаш Тест Новости России Военный репортаж Финансы Знаменитости Женщины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru