Екатеринбург «утонул» в пробках после закрытия Макаровского моста

Скорость движения на проспекте Ленина оценивается в 5 км/ч.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
Утром 9 октября на улицах Екатеринбурга образовались многокилометровые пробки. Транспортный коллапс был ожидаем, учитывая, что в прошедшие выходные полностью закрыли движение по Макаровскому мосту.
На данный момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов из 10. В одну сплошную пробку превратился проспект Ленина от Репина до Восточной. Скорость потока не превышает 5 км/ч.
На ВИЗе ситуация усугубилась из-за отмены поворота налево с Татищева на Токарей.
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Добавим, что завтра должны запустить движение по улице Мамина-Сибиряка.
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Макаровский мост будет закрыт до 23 октября.
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