Екатеринбург «утонул» в пробках после закрытия Макаровского моста

Скорость движения на проспекте Ленина оценивается в 5 км/ч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

Утром 9 октября на улицах Екатеринбурга образовались многокилометровые пробки. Транспортный коллапс был ожидаем, учитывая, что в прошедшие выходные полностью закрыли движение по Макаровскому мосту.

На данный момент сервис "Яндекс.Пробки" оценивает дорожную ситуацию в 7 баллов из 10. В одну сплошную пробку превратился проспект Ленина от Репина до Восточной. Скорость потока не превышает 5 км/ч.

На ВИЗе ситуация усугубилась из-за отмены поворота налево с Татищева на Токарей.

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