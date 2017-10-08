Перебегали дорогу не по правилам: в Екатеринбурге сбили двух пешеходов

Мужчина и женщина в тяжелом состоянии в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

За воскресенье, 8 октября, в Екатеринбурге сбили двух пешеходов, которые, по предварительной информации, нарушали правила дорожного движения.

Первое ДТП произошло по адресу Кировоградская, 36, около 19.30.

Водитель, двигаясь по Кировградской со стороны Ильича в направлении Орджоникидзе по левому ряду, допустил наезд на пожилую женщину-пешехода. Та переходила дорогу в положенном месте, но на красный сигнал светофора.

Сейчас женщина в больнице с тяжелыми травмами.

В 19.40 произошла вторая авария. Недалеко от дома Белинского, 184. Hyundai сбил пешехода, который, по словам водителя иномарки, перелез ограждение и перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте. Водитель пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу.