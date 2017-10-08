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Перебегали дорогу не по правилам: в Екатеринбурге сбили двух пешеходов

Перебегали дорогу не по правилам: в Екатеринбурге сбили двух пешеходов
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Мужчина и женщина в тяжелом состоянии в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017

За воскресенье, 8 октября, в Екатеринбурге сбили двух пешеходов, которые, по предварительной информации, нарушали правила дорожного движения.
Первое ДТП произошло по адресу Кировоградская, 36, около 19.30. 
Водитель, двигаясь по Кировградской со стороны Ильича в направлении Орджоникидзе по левому ряду, допустил наезд на пожилую женщину-пешехода. Та переходила дорогу в положенном месте, но на красный сигнал светофора.
дтп кировоградская екатеринбург 8 октября 2017
Сейчас женщина в больнице с тяжелыми травмами.
В 19.40 произошла вторая авария. Недалеко от дома Белинского, 184. Hyundai сбил пешехода, который, по словам водителя иномарки, перелез ограждение и перебегал дорогу в непредназначенном для этого месте. Водитель пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу.
дтп белинского 8 октября 2017
  • На обоих пешеходах была темная одежда без светоотражающих элементов.
  • С начала года в городе Екатеринбурге зарегистрировано 162 наезда на пешехода, в результате которых 18 человек погибли и 150 ранены.  По вине водителей погибли 3 и травмированы 88 пешеходов. 
Администратор, 09.10.2017, 08:49
Тэги: ДТП, ГИБДД
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