За ночь на трассах Свердловской области погибли два пешехода

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.10.2017
За прошлую ночь на трассах Свердловской области произошло два ДТП с участием пешеходов. Обе аварии произошли из-за халатного отношения к безопасности самих пострадавших.
Утром на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов 35-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса Mercedes.
Второе столкновение произошло накануне вечером в селе Николо-Павловское: Chevrolet сбил мужчину. Оба пешехода погибли.
В областном ГИБДД отмечают удручающую статистику, согласно которой количество аварий с участием пешеходов продолжает расти.
– В основном наезды происходят в темное время суток. Пешеходы не носят на одежде световозвращающих элементов, – добавили в ведомстве.
- Напомним, что за прошедшую ночь в Екатеринбурге два пешехода попали под колеса машин, после того как переходили дорогу в неположенном месте.
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