«Водитель успел крикнуть, что будет резко тормозить»: дети из Екатеринбурга рассказали подробности ДТП под Ярославлем

Сегодня будет решаться вопрос о транспортировке ребят в столицу Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Ярославской области, в котором ехали школьники из Екатеринбурга. Как рассказала главный врач центральной районной больницы Ростовского района Наталья Овечкина, водитель успел предупредить ребят о ДТП.

– Как рассказывают дети, водитель крикнул о том, что будет сейчас резко тормозить, и они все быстро сгруппировались, – цитирует ее ТАСС. – Водитель молодец, предупредил их.

По ее словам, большинство школьников получили ушибы, сегодня будет решаться вопрос об их транспортировке домой.

– Мы договорились, что в 12.00 мск (14.00 по уральскому времени) уже будет ясна ситуация, кого отправить домой, кого оставлять на лечение, – добавила Овечкина.

Напомним, что экскурсионный автобус со школьниками из Екатеринбурга попал в аварию. На 188-м километре трассы М8 "Холмогоры". На данный момент основной является версия, что водитель грузовика Howo не уступил, выезжая с второстепенной дороги. При этом он пересек двойную сплошную.

Водитель грузовика уже задержан полицией.

Водитель автобуса старался уйти от столкновения с фурой и резко затормозил. Основной удар пришелся в ту часть, где он сидел.

Через несколько часов он скончался в больнице. Мужчине было 40 лет.

Всего в автобусе находилось 45 человек, 38 из них дети. Все они ученики екатеринбургских школ № 200, 202 и 120.

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