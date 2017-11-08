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Один мужчина погиб, второй – в тяжелом состоянии: на свердловской трассе перевернулась иномарка

Один мужчина погиб, второй – в тяжелом состоянии: на свердловской трассе перевернулась иномарка
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Авария произошла на севере региона.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

В Свердловской области перевернулся Mitsubishi, в салоне находились двое мужчин, один погиб, второй получил тяжелые травмы, сообщили в областном управлении ГИБДД. Авария произошла около 12 часов дня 8 ноября на трассе Ивдель – граница ХМАО. 
 
Водитель иномарки не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет. В салоне помимо водителя находился пассажир, оба не были пристегнуты ремнями безопасности. Один из мужчин погиб до приезда врачей, второй госпитализирован в тяжелом состоянии. 
 
В автоинспекции напоминают, что водителям необходимо учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Обгон на зимней дороге даже на небольшой скорости может спровоцировать аварию. 
 
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Маша Шмурыгина, 09.11.2017, 18:04
Тэги: ДТП, Фото
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