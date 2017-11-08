В Екатеринбурге водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся

В ГИБДД не знают точной модели легковушки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017
В Екатеринбурге водитель ВАЗа, двигаясь по двору дом №48 на улице Таганской задним ходом, сбил 34-летнего мужчину.
фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
– В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в ЦГКБ № 23. В настоящее время выясняются обстоятельства данного происшествия, – заявили в отделении пропаганды ГИБДД города.
По предварительным данным, машина была сине-зеленого цвета, а марка ВАЗа была 21125 либо 21099. Цифровая часть гос. номера – 820.
- Очевидцев аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефону: 8(904)546-07-77 или прибыть в отдел дознания по адресу: улица Машиностроителей, 53а.
- Конфиденциальность гарантируется.
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