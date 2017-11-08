В Нижнем Тагиле ищут водителя, который наехал на беременную женщину прямо на пешеходном переходе

С ней и ребенком все в порядке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 09.11.2017

Полиция Нижнего Тагила ищет автомобилиста, который днем во вторник, 7 ноября, сбил беременную женщину, переходившую дорогу по переходу, сообщили "Нашей Газете" в УГИБДД по Свердловской области.

Как написал местный портал Tagilcity.ru, 7 ноября женщина переходила дорогу на зеленый свет возле Александровского пассажа на перекрестке проспекта Ленина и Красноармейской. По ее словам, автомобиль проехал на красный свет и наехал на нее. ДТП произошло около 12.30.

– 7 ноября примерно с 12.20 до 12.35 был совершен наезд на пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора на беременную. Молодая женщина в состоянии шока не запомнила ни марку, ни номер автомобиля, только цвет: серо-голубой. Камеры, естественно, там не работают, сейчас важно найти водителя автомобиля, – обратились тагильчане в местном паблике.

Пострадавшая тагильчанка рассказала, что уже сообщила о наезде в ГИБДД и водителя сейчас ищут.

– На том перекрестке не работали камеры, я попросила помощи у людей, может, кто что видел. Мне сейчас прислали видео, буду смотреть, и там уже найду и вспомню эту машину, буду писать заявление. Я за справедливость, хоть его и накажут на 500 рублей, но все же правила для всех одни, – уточнила тагильчанка.