В Екатеринбурге водитель «Яндекс.Такси» устроил массовое ДТП

Желтое такси столкнулось с двумя иномарками.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.01.2017
В Екатеринбурге вечером 9 января на перекрестке улиц Кировградской и Ильича автомобиль «Яндекс.Такси» устроил ДТП с двумя автомобилями, сообщают в соцсетях очевидцы.
Водитель «Хендэ» не уступил дорогу «Тойоте» на перекрестке, в результате иномарки столкнулись, от удара «Тойоту» отбросило на припаркованный у обочины дороги автомобиль. Все машины получили серьезные повреждения. В ДТП никто не пострадал.
По данным ГИБДД, авария произошла из-за невнимательности водителя «Яндекс.Такси».
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21 декабря на перекрестке улиц Гурзуфской и Посадской «Яндекс.Такси» столкнулось с отечественной легковушкой.
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1 декабря желтое такси врезалось в забор рядом с остановкой трамваев на улице Бакинских Комиссаров, пострадали три человека.
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В конце ноября на дублере Сибирского тракта машина «Яндекс.Такси» врезалась в грузовик. После аварии выяснилось, что водитель такси был пьян.