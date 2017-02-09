Утром на Новокольцовском тракте прямо за рулем умер водитель «Форда»

Причину его смерти пока не установили.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

В пропаганде ГИБДД по Свердловской области рассказали подробности аварии на Новокольцовском тракте, которая произошла сегодня, 10 февраля, утром. Причина оказалась жуткой – там за рулем автомобиля умер 62-летний водитель «Форда».

По данным ГИБДД, мужчина ехал со стороны аэропорта Кольцово в сторону улицы Машинной в больницу. Рядом в это время находилась его жена. Во время движения водителю стало плохо, и он потерял сознание.

– Произошло столкновение с «Дэу Нексией», которая столкнулась, в свою очередь, с «Тойотой Камри», двигающейся в попутном направлении, – отметили в ГИБДД.