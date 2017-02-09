Крупное ДТП заблокировало Новокольцовский тракт в Екатеринбурге

На Новокольцовском тракте столкнулись три иномарки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017
В Екатеринбурге утром 10 февраля на Новокольцовском тракте произошло столкновение трех легковых автомобилей, сообщает Znak.com.
Массовая авария произошла перед улицей Луганской на полосе Новокольцовского тракта, ведущей из аэропорта Екатеринбурга. В ДТП попали три легковушки – «Форд», «Дэу Нексия» и «Тойота Королла».
На место происшествия прибыли наряд ДПС и бригада реанимобиля. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии, данных о пострадавших пока нет.
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17 января на Новокольцовском тракте столкнулись шесть иномарок – «Хендэ», «Форд», «Опель», «Ниссан» и две «Тойоты». Никто из водителей и пассажиров не пострадал.