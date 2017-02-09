Водителю «Ауди», погубившему двух человек на ЕКАДе, грозит 9 лет тюрьмы

Водитель иномарки был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.02.2017

Дело в отношении 50-летнего водителя «Ауди А6», который 23 ноября 2016 года устроил смертельную аварию на ЕКАДе, передали в суд. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

– В тот роковой день обвиняемый в нетрезвом состоянии сел за руль принадлежащей ему иномарки с номерами Республики Татарстан и направился из Екатеринбурга в Березовский. По пути следования гражданин заснул, в результате чего потерял контроль над управлением машиной, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с ВАЗ-21102, – рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Водитель «Ауди» пытался скрыться с места аварии, но его задержали свидетели. За рулем «десятки» находился 54-летний мужчина. В салоне сидели его 25-летний сын и двухлетний внук. Ударом ВАЗ сначала отбросило на «Фольксваген Таурег», а потом на железное ограждение. В аварии погибли водитель «десятки» и его сын. Двухлетний ребенок чудом остался жив. За его жизнь долго боролись врачи детской городской больницы № 9.